Американские кардиологи провели исследование и пришли к выводу, что обычная изжога может быть предвестником будущего инфаркта или инсульта. Результаты проведенной работы публикует журнал Journal of the American Heart Association.Эксперты в области кардиологии выяснили, что накопление кальция в брюшной аорте может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и вызывает ощущение жжения в груди, которое нередко возникает перед сердечным приступом. Дело в том, что кальций накапливается в кровеносных сосудах и блокирует кровоснабжение или вызывает разрыв бляшек, что является одной из самых распространенных причин инфаркта миокарда или инсульта.Поэтому специалисты рекомендуют не игнорировать такую, как может показаться, пустяковую проблему, и обратиться к врачу, если вас часто мучает изжога. Отмечается, что к накоплению кальция в брюшной аорте приводят неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и генетическая предрасположенность.Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, основными признаками инфаркта считаются сильная боль иди в грудной клетке, ощущение сдавленности, но есть и другие тревожные симптомы – например, налет на зубах, кислый привкус во рту или боль в челюсти, похожая на зубную.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ10 признаков сердечного приступаУвы, метеочувствительность – это не миф. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми или другими хроническими заболеваниями (подробности).