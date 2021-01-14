Последние новости на утро 14 января 2021 года. Палата представителей конгресса одобрила резолюцию о досрочном отстранении американского лидера от власти, но Дональд Трамп останется на президентском посту до завершения срока полномочий, поскольку сенат не успеет завершить процедуру импичмента до 20 января – дня инаугурации нового главы государства Джозефа Байдена.Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл пояснил, что «даже если бы процесс в сенате начался на этой неделе и быстро продвигался, до того, как президент Трамп покинет должность, не было бы достигнуто окончательного вердикта». Сенатор добавил, что это не решение, которое принял он сам, «это факт». Между тем, республиканец Трамп войдет в историю как первый президент США, которому импичмент был объявлен дважды.