Глава корпорации Twitter Джек Дорси заявил, что решение заблокировать в социальной сети действующего президента США Дональда Трампа было верным. Своё большое заявление он опубликовал в нескольких постах в своём Twitter-аккаунте.- Я не рад и не горд тем, что нам пришлось заблокировать Дональда Трампа в Twitter, или тем, как мы пришли к этому. Было ли это правильно? Я считаю, что это было верным решением для Twitter. Мы столкнулись с необычными и недопустимыми обстоятельствами, которые вынудили нас направить все свои силы на защиту общественной безопасности, - написал Дорси.Он также объяснил принятие такого решения ущербом, который принесли заявления Трампа в Twitter.