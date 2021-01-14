Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в своём Telegram-канале, что начал сомневаться в естественном происхождении коронавируса.- Подавляющее большинство ученых, опираясь на привычные правила распространения эпид процесса, в начале года давали очень мало шансов на то, что вот так полыхнёт. <...> Правы оказались те, кто говорил, что новая инфекция необычайно непредсказуема. <...> Почему все пошло не так? Почему полыхнуло почти одновременно в разных местах Мира? Ведь до сих пор все эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения, - отметил Мясников.Он также напомнил, что всегда был противником идеи искусственного создания коронавируса, но сейчас теряет уверенность в его стихийном образовании. При этом врач отметил, что и сейчас, вернувшись в март 2020 года, его идеи остались бы неизменны, если бы он опирался на те знания, которыми наука обладала к марту 2020 года.- А вот зная все, что вижу сегодня, я бы тогда сильно задумался бы: почему? И ответа у меня нет и сегодня, - добавил телеведущий.