Сервис «Работа.ру» провел опрос, в котором приняли участие три тысячи совершеннолетних пользователей из разных уголков России. Целью исследования было выяснить, какую зарплату хотят получать россияне в 2021 году.Финансовые предпочтения мужчин и женщин разделились. Сильная половина человечества назвала сумму, которая значительно превышает ожидания женщин.В среднем в 2021 году мужчины хотели бы зарабатывать 192 тысячи рублей. В Москве этот показатель еще выше – 198 тысяч рублей.У женщин зарплатные ожидания несколько ниже: в среднем по стране этот показатель на отметке в 120 тысяч рублей, а в Москве – 129 тыс.руб, пишет RT.Тем временем, две трети крупнейших российских компаний в 2020 году использовали в своей работе искусственный интеллект (ИИ), еще четверть планирует внедрить технологию в ближайшие годы. Это позволяет работодателям сэкономить миллиарды рублей, но ежегодно оставляет без работы тысячи человек, пишет газета \\"Известия\\".