Россиянам могут запретить использовать салюты и фейерверки круглый год. Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести ограничение на использование зарядной пиротехники.В своем письме на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой он отмечает, что нужно прописать даты, когда разрешено запускать салюты. Оптимально – пять дней в году.Свое предложение общественник аргументирует тем, что прошедшие новогодние праздники показали, что любители салютов запускают их не только с 31 декабря на 1 января, но и в вечернее время на протяжении всех каникул.Это создает дискомфортные условия для проживания граждан, особенно сказывается на детях и пожилых людях. Их покой нарушался в течении полутора недель.-В целях защиты прав граждан на тишину и отдых прошу Вас рассмотреть целесообразность ограничения использования любительской пиротехники в России пятью днями в году, - цитирует обращение Султана Хамзаева RT.Он предлагает разрешать использовать пиротехнику 31 декабря - 1 января (наступление Нового года), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства).Общественник отметил, что во многих зарубежных странах действуют схожие ограничения для частных лиц. Что позволяет сберечь не только покой граждан, но и избежать травмирования.Ранее в МЧС напомнили россиянам о правилах безопасного использования пиротехнических изделий.Спасатели порекомендовали перед использованием пиротехники внимательно изучить инструкцию. Не использовать пиротехнику в помещениях, не запускать фейерверки с рук, с балконов или лоджий, а также не направлять пиротехнические ракеты на окна жилых домов, пишет газета \\"Известия\\".