С июля 2020 года самозанятыми стали свыше 16 тысяч несовершеннолетних россиян. Такие данные озвучили в Федеральной налоговой службе.В ведомстве посчитали число молодых предпринимателей и рассказали, чем они занимаются.Большинство при регистрации предпочли не указывать свой вид деятельности, оставив эту графу пустой. По закону вовсе необязательно указывать конкретную сферу получения дохода, пишет газета \\"Известия\\".Из тех, кто заполнил все данные, оказалось, что большинство трудится в IT-сфере, на рынке информационных, бытовых и ремонтно-строительных услуг.Популярными направлениями для работы подростков являются общепит, репетиторство, торговля продукцией собственного производства и фото- и видеосъемка.Регионы, где больше всего несовершеннолетних самозанятых:Москва,Санкт-Петербург,Татарстан,Московская область,Свердловская область.В декабре 2002 года президент России Владимир Путин допустил, что самозанятым могут оказать меры государственной поддержки. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, сообщает телеканал \\"360\\".