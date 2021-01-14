Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что конструктор Сергей Королёв - украинский учёный.Зеленский назвал Королёва \\"великим украинским учёным\\" в день его рождения, также украинский президент пригласил основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска посетить Музей космонавтики на родине конструктора в Житомире.- В чём \\"украинскость\\" Королёва - загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королёв родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было, - написал Пушков в своём Telegram-канале и добавил, что руководство Украины следует по принципу \\"своих мало - чужих себе припишем\\".