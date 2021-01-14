С начала 2021 года в России подешевели сахар, пшено и колбасы. Об этом сообщил Росстат.Мониторинг цен был проведен с 1 по 11 января. За это время стоимость сахара сократилась в 56 регионах. Понижение 0,1-1,5%. В 12 субъектах РФ - на 1,6-3,8%. А в девяти регионах страны данный товар, наоборот, подорожал на 0,1-6,7%. В оставшихся восьми стоимость сахара осталась неизменной.Стоимость пшена упала в среднем на 0,4%, а колбасы – на 0,1%.Эксперты связывают пересмотр ценников на сахар-песок с распоряжением властей о заморозке цен на данный товар. Под это же правило попало подсолнечное масло. Так же правительство может ограничивать цены на мясо, молоко, мороженую рыбу, масло, яйца, сахар, муку, хлеб, вермишель и другие продукты.Что подорожало в 2021 году:Мясо кур - 0,7%,Куриные яйца - 0,3%,Водка - 0,6%,Молоко - 0,5%,Мороженая рыба – 0,4%,Печенье - 0,4%.Помидоры - 7,7%,Морковь - 3,4%,Картофель - 2,7%,Репчатый лук - 2,6%,Огурцы - 2,5%.Ранее эксперты пришли к выводу, что в мире растет спрос на продукты питания. Средний показатель индекса 2020 года больше на 3,1% по сравнению с показателями 2019 года. Цены на продовольствие побили трехлетний рекорд, пишет газета \\"Известия\\".