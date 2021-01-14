В 2021 году рост цен в России достаточно быстро придёт к 4%, к которым стремится Центральный Банк. В декабре темпы роста цен достигли 4,9%, заявил генеральный директор рейтингового агентства \\"Эксперт РА\\" Сергей Тищенко.Инфляция в России в 2020 году достигла составила 4,91%, а в 2019 составляла 3,04%. В 2021 году большую его часть инфляция будет составлять от 3% до 3,5%.ЦБ в 2020 году ожидал инфляцию от 4,6% до 4,9%, а Министерство экономического развития России прогнозировало инфляцию на уровне от 4,6% до 4,8%.Тищенко также отметил в интервью РИА Новости, что в наступившем году инфляция вернётся к целям Центробанка, поскольку экономическая активность остаётся подавленной, а повышение тарифов растянуто во времени.