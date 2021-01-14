Появление нового \\"британского\\" штамма коронавируса не повлияет на продолжительность пандемии, заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.- На мой взгляд, пока нет оснований считать, что этот штамм распространяется быстрее. Во многом это всё же зависит от тех условий, которые созданы для его распространения в той или иной стране, - заявил Зверев в интервью \\"Парламентской газете\\".Академик также заявил, что, по его мнению, власти Великобритании опоздали с введением ограничительных мер.- Так что инфекция может распространяться быстрее не из-за того, что штамм более заразный, а потому что люди не соблюдают элементарные правила, - отметил учёный.Напомним, в декабре 2020 года министр здравоохранения Великобритании сообщил о появлении в стране нового штамма коронавируса. Многие страны, в том числе Россия, прекратили авиасообщение со Британией.