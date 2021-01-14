Вечером в четверг, 14 января, в Испании пройдет второй полуфинальный матч Суперкубка Испании. Последние годы турнир проводится по особой формуле - в нем принимают участие по 4 команды и соревнование обрело формат мини-турнира. Накануне вечером \\"Барселона\\" без Месси победила в серии пенальти \\"Реал Сосьедад\\" 1:1 (3:2).Сегодня - день второго полуфинала турнира. \\"Реал Мадрид\\" сыграет против \\"Атлетика\\" (Бильбао). В случае победы команды Зинедина Зидана вечером в воскресенье, 17 января 2021 года, мир увидит очередное \\"Класико\\" - встречу \\"Реала\\" и \\"Барселоны\\".Матч Реал Мадрид - Атлетик Бильбао пройдет на стадионе \\"Ла Росаледа\\" в городе Малага и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция полуфинала Суперкубка Испании Реал Мадрид - Атлетик Бильбао состоится на телеканале Матч ТВ. Начало трансляции - в 22:55 по московскому времени.