Поединок 1/16 финала Кубка Германии между \\"Баварией\\" и скромным клубом \\"Хольштайн\\" из второй немецкой лиги завершился неожиданным результатом. Мюнхенцы принимали соперников на своем поле и к большой неожиданности для всех - проиграли! Основное время матча завершилось вничью 2:2.После голов Сержа Гнабри и Лероя Сане \\"Бавария\\" вела уверенно в счете и казалось, что одержит победу. Но оба раза \\"Хольштайн\\" смог отыграться - голы забили Фин Бартельс и Хауке Валь, который забил незадолго до финального свистка.Исход поединка решился в серии послематчевых пенальти. \\"Хольштайн\\" забил Мануэлю Нойеру все, а вот \\"Бавария\\" однажды промахнулась - свою попытку не использовал молодой игрок мюнхенцев Марк Рока. И лучший клуб Европы прошлого сезона завершил свои выступления в Кубке Германии.- Конечно это шок. Мы разочарованы, ведь мы хотели защитить требл. Сегодня исход матча решили детали, но команда продемонстрировала характер. Мы задавали тон игре. Поэтому вдвойне неприятно, что мы пропустили второй гол на последней секунде, - сказал после встречи главный тренер \\"Баварии\\" Ханси Флик.