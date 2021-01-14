Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что в стране приближается переломный момент кризиса в ситуации пандемии коронавируса, а дальше она будет только улучшаться, в том числе благодаря масштабной вакцинации.- Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю, - сообщил Мишустин в своём обращении к участникам Гайдаровского форума, главной темой которого стала \\"Россия и мир после пандемии\\".Напомним, сегодня, как сообщал сайт KP.ru, в России выявлено 24,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. 24 декабря суточное число заболевших составило 29,9 тысячи человек.Вчера, 13 января, президент России Владимир Путин поручил с будущей недели начать вакцинацию от коронавируса для всех россиян.