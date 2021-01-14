Способы мошенничества в социальной сети \\"ВКонтакте\\", о которых ранее сообщили специалисты Роскачества, не новые - мошенники часто создают фишинговые сайты и отправляют пользователям ссылки, замаскированные под популярные ресурсы, заявил директор по защите приватности пользователей ВКонтакте Александр Швец.Напомним, сегодня, 14 января, эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили о новой фишинговой схеме для похищения данных пользователей \\"ВКонтакте\\". Они рассказали, что пользователям приходят письма, в котором им предлагают отменить создание и передачу архива всех данных со страницы во \\"ВКонтакте\\" на другой адрес электронной почты. Когда пользователь переходит по ссылке и следует всем инструкциям в письме, меняет пароль, и мошенники получают доступ к аккаунту.В службе безопасности отметили, что злоумышленники не получают доступа к серверам соцсети и к базам данных.- Центр безопасности \\"ВКонтакте\\" подчеркивает, что хотя соцсеть действительно предлагает возможность создания архива данных, включая диалоги, скачать такой архив нельзя без подтверждения с привязанного к аккаунту устройства, а уникальную ссылку для скачивания невозможно открыть с посторонней страницы, - сообщил Александр Швец сайту KP.ru.Специалист также подчеркнул, что пользователям не следует переходить по ссылкам из сообщений, а адрес самой соцсети надо вводить в браузере только вручную.- В любых неясных ситуациях менять пароль от своей страницы и пользоваться двухфакторной идентификацией, - добавил специалист службы безопасности, - Мы оперативно блокируем переходы из ВКонтакте на вредоносные сайты. Кроме того, рекомендуем не пользоваться вредоносными программами, которые просят указать личные данные для получения возможностей, которых нет ВКонтакте: просмотра чужих скрытых фото или \\"гостей страницы\\", безлимитных подарков или бесплатных голосов.