В крупнейших торговых сетях России остаются на высоком уровне запасы сахара, подсолнечного масла и остальных социальных товаров, заявили в пресс-службе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).- Торговые сети-члены АКОРТ не фиксируют перебоев с поставкой продукции, - сообщили агентству РИА Новости.В Ассоциации также отметили, что существующие запасы продуктов могут гарантировать удовлетворение любого покупательского спроса.Ранее сайт KP.ru сообщал, что, торговые сети не обращались в Минпромторг и не подавали жалобы на трудности в закупках подсолнечного масла и сахара после того, как правительство зафиксировало цены на эти продукты.