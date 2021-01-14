В настоящее время сертификация российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» находится на стадии согласования со Всемирной организацией здравоохранения, однако ВОЗ готова содействовать ускорению данного процесса. Об этом в четверг, 14 января, рассказал старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.- ВОЗ будет рада сотрудничать и оказать возможное содействие, чтобы ускорить процесс сертификации российского препарата, - сообщил он в ходе брифинга Европейского регионального бюро организации по вопросам пандемии коронавируса.Напомним, в декабре минувшего года представитель ВОЗ в России сообщила, что производители вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подали заявку на сертификацию российского препарата в штаб-квартиру организации.Накануне российский президент Владимир Путин сообщил, что произведенная в РФ вакцина от заболевания является лучшей в мире и объявил, что пора начинать массовую вакцинацию населения от коронавируса.