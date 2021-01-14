Российский президент Владимир Путин отметил необходимость сохранения и грамотного управления коечным фондом для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в регионах России. На встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым в четверг, 14 января, глава государства отметил, что пока что невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами заболевания в стране.Беседа президента и главы региона прошла по видеосвязи. Политики отдельно обсудили ситуацию с распространением коронавируса и меры борьбы с эпидемией в российском субъекте, говорится в стенограмме встречи, опубликованной на официальном сайте Кремля.- Прошу быть в контакте с коллегами из соседних регионов, поскольку как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на сто процентов предугадать не способны. По этой причине необходимо управлять коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять и своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одних местах и недозагрузки в других, - подчеркнул Владимир Путин.Президент добавил, что данные койки должны быть ближе к местам жительства людей.Ранее Владимир Путин призвал начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в стране российским препаратом. Президент отметил, что в последнее время наблюдается некоторое снижение темпов заболеваемости, однако пока что расслабляться не следует.Напомним, что за минувшие сутки на территории Росси медики выявили 24 763 новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 3,4 миллиона.