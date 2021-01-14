Российские регионы должны сделать доступнее вакцинацию от коронавируса для населения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.- Регионам необходимо расширять инфраструктуру по ее (вакцине - ред.) приему, внутренней логистике и применению: обеспечить возможность постоянного увеличения пропускной способности пунктов вакцинации, увеличить их число, повысив доступность вакцинации для всех граждан, - заявил глава Минздрава во время селекторного совещания с регионами. Совещание было посвящено подготовке к началу массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.Мурашко также отметил необходимость сообщить населению о возможности пройти вакцинацию и о том, как можно записаться на прививку. Глава Минздрава подчеркнул, что приоритет в вакцинации остаётся за людьми старше 55 лет, чтобы защитить их от возможного тяжёлого течения коронавируса и от осложнений.Кроме того, Михаил Мурашко отметил важность вакцинации для россиян с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями.