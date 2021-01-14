Коварный COVID-19 может протекать совершенно бессимптомно, но через некоторое время дает о себе знать. Инфекция вызывает долгосрочные последствия для организма, в том числе у тех, кто перенес заболевание бессимптомно.Если человек на протяжении нескольких месяцев чувствует себя вымотанным без каких-либо объективных причин, то, возможно, это указывает на перенесенный коронавирус.- Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах, - рассказал Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor. Его слова приводит издание Express.Он уточнил, что по этим симптомам человек может понять, что он уже переболел коронавирусом. Но для того, чтобы удостовериться, лучше все же сдать тест на антитела. Дело в том, что причиной недомогания могут быть и другие заболевания.Ранее медики рассказали, может ли человек второй раз заразиться коронавирусом, если у него уже есть антитела. Оказывается, это вполне возможно. Как объяснил иммунолог Николай Крючков, сам титр антител это еще не все. Важны и другие факторы: общее состояние организма, ослабленность из-за тяжелых хронических заболеваний и так далее.