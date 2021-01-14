Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял видео с борта Международной космической станции. В 15-секундном таймлапсе он показал Землю, северное сияние и звездное небо, которое видно со станции. Ролик космонавт разместил на своей странице в соцсети Instagram.- Хотите коротенькое ночное путешествие по орбите? Семь минут полета за 15 секунд видео. Мы начнем полёт над Тихим океаном, пролетим над городами США и Канады, а затем встретим рассвет над северной Атлантикой. даже ночью можно отчетливо видеть океан, облака и ночные города, а из-за горизонта выплывает Млечный Путь, - написал Сергей Кудь-Сверчков.Российский космонавт объяснил, почему образуется оранжевый ореол над нашей планетой. Это собственное свечение Земли или лимб, которое практически не заметно с поверхности планеты, однако хорошо видно с борта МКС. Оно возникает из-за процессов в верхних слоях атмосферы. Далее в ролике видно появление овала северного сияния при приближении к приполярным широтам.- Как много интересных вещей можно уместить всего лишь в 15 секундах видео! А можно просто насладиться яркими красками и необычайной красотой нашей планеты, - отметил космонавт.Сергей Кудь-Сверчков объяснил, что несколько летящих объектов в небе в правой части кадра перед рассветом, вероятнее всего, являются спутниками, которые стали заметны из-за отражения солнечного света.В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также космонавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.