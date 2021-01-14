Аккаунты в популярном мессенджере Telegram есть уже у лидеров девяти стран, в том числе свой канала создал бразильский президент Жаир Болсонару, а также президенты Турции, Мексики, Франции, Украины, Узбекистана. Свои Telegram-каналы также имеют несколько премьер-министров и других политиков, рассказал создатель мессенджера Павел Дуров.- В отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы. Telegram-каналы являются единственным прямым способом для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией. Они восстанавливают прозрачность и целостность публичного общения «один ко многим», - написал он в своем канале.Павел Дуров объяснил, что проверенные учетные записи маркируются синей галочкой. Массовый переход пользователей в мессенджер Telegram, возможно, является «крупнейшей цифровой миграцией» в истории, добавил создатель мессенджера.Напомним, накануне социальные сети Twitter и Facebook навсегда заморозили аккаунты Дональда Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Глава Twitter назвал блокировку республиканца верным, но опасным решением.