Нарколог и психиатр Алексей Казанцев посоветовал, как избавиться от тяги к курению. Победить никотиновую зависимость поможет замена вредной привычки на здоровую.Курение отчасти представляет собой ритуал, который человек привык совершать в определенной обстановке: на работе, после пробуждения, приема пищи. Получается, многие курят вовсе не из-за пагубного пристрастия, а по привычке.Если заменить этот ритуал на другой, то можно бросить курить. Например, стоит вместо сигареты выпивать стакан воды или съедать яблоко, рассасывать леденец.Изначально новая полезная привычка не будет приживаться, организм взбунтуется, но через 28 дней все нормализуется. Психологическая зависимость будет снята. Победить психологическую гораздо сложнее – на это может уйти до восьми месяцев.- Можно применять другие виды заместительной терапии: таблетки и пластыри, которые содержат никотин. Через некоторое время после начала их использования действительно пропадает тяга к курению. Но порой приходится использовать аверсивные препараты, - отмечает врач в беседе с NEWS.ru.Во время их применения человек сталкивается со стойким отвращением к табаку, возникает рвота и тошнота при закуривании.- Действенным способом избавиться от никотиновой зависимости будет иглорефлексотерапия. Специалист воздействует на биологически активные точки тела человека, — пояснил Казанцев.