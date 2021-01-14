Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила блокировку Дональда Трампа в социальных сетях с «ядерным взрывом» в киберсреде. Она заявила, что такими действия был нанесен удар по демократическим ценностям, которые декларирует Запад.Напомним, накануне все крупнейшие американские платформы соцсетей заблокировали аккаунты республиканца. Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию.- Для этого им не понадобилось ни решение суда, ни мнение хоть какого-то профильного органа по этике. Просто взяли и отключили официальные аккаунты от аудитории. Такого нападения на западные ценности не выдержали даже преданные американские партнеры, которые точно не питают к Трампу нежных чувств. Это решение можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде: не столь страшны разрушения, сколь последствия, - подчеркнула Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.По словам официального представителя МИД России был нанесен удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям, началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция за всю историю.