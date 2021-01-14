Этой весной в широкий прокат готовится выйти одна из самых масштабных спортивных драм года – «Белый снег». В основе сюжета – невероятная история становления и побед лучший лыжницы XX века – Елены Вяльбе.Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.«Это честный фильм о том, что было, поэтому, я надеюсь, что он найдет отклик в ваших сердцах», – делится своими впечатлениями Елена Вяльбе.Съемки картины проходили в Магадане, Москве, Московской области, Таллине, Пярну, Кировске (Мурманская область), а чтобы подготовиться к ним и лучше вжиться в роли, все пять актрис, которые играют ведущих российских лыжниц того времени, в течение шести месяцев проходили специальную подготовку на лыжной базе в Подмосковье под руководством тренера Дмитрия Воронина.Главную роль – роль Елены Вяльбе – исполнила актриса Ольга Лерман. Интересно, что сама Лерман родилась и выросла в солнечном Баку, поэтому на лыжи впервые в своей жизни встала только перед началом съемок.«Училась я дольше всех и, по иронии, была самой отстающей среди других девочек-актрис, играющих лыжниц. По этому по поводу я, конечно, очень переживала. Мне казалось, что съемки начнутся, а я так и не смогу даже шага ступить. Однако примерно через полтора месяца я все-таки встала на лыжи и даже, прилично побежала, чему была безумно рада», – рассказывает Ольга Лерман.В картине также приняла участие внучка Елены Вяльбе – Ангелина Вяльбе. Она сыграла маленькую чемпионку в те годы, когда она только-только начинала свой великий «лыжный путь». Федор Добронравов воплотил на экране образ дедушки Вяльбе, Анна Уколова - ее матери, Надежда Маркова – ее бабушки, Александр Устюгов – ее тренера. В фильме также снимались Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Екатерина Агеева и другие звезды российского кино.В широкий прокат фильм выходит 4 марта.