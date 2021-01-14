Российские компании получат выплаты по демпферу на бензин в феврале текущего года. После этого в феврале-марте будут скорректированы оптовые цены на топливо, сообщил заместитель главы российского министерства финансов Алексей Сазанов в кулуарах Гайдаровского форума.- В этом году еще не начал работать демпфер. Выплаты по нему компании России должны получить в феврале, а с учетом данным выплат цена должна будет скорректироваться в феврале-марте текущего года, - рассказал замглавы министерства, отвечая на вопрос РИА Новости о корректировке оптовых цен на бензин в стране.Демпфирующий механизм был сформирован для сдерживания цен на бензин на внутреннем российском рынке. Если экспортная стоимость топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены на бензин внутри России. Если же внутренние цены оказываются выше экспортных, то компании делятся с государством частью своей сверхприбыли.