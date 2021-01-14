Сервис \\"Объявления\\" ВКонтакте проанализировал, какие товары чаще всего искали россияне во время новогодних праздников. На первом месте, как это ни странно, оказались автомобили. Среди похожих популярных запросов были «автомобили с пробегом», «приора» и «гараж».Второе место по количеству запросов заняли коньки. Причем любителей коньков оказалось больше, чем фанатов лыж - их искали в четыре раза меньше.Кроме этого, многие россияне на праздниках задумывались о новой квартире. Правда, больше всего искали именно жилплощадь в аренду.В топ-5 также вошли айфоны. Интересно, что другие смартфоны интересовали пользователей в три раза меньше, чем Iphone.Пятерку самых популярных запросов замыкает игровая приставка PS4. В топ-10 также вошли ноутбуки (6 место) и видеокарты (9 место).Что россияне искали в \\"Объявлениях\\" ВКонтакте на праздниках:1.Автомобиль2.Коньки3.Квартира4.Iphone5.PS4