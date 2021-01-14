Власти Мадрида оценили ущерб от сильнейшего за последние десятилетия снегопада почти в 1,4 миллиарда евро. Они просят испанское правительство объявить город зоной катастрофы из-за последствий разрушительной стихии.- На сегодняшний день разрушительные последствия стихии мы оценили в 1,398 миллиарда евро. Подсчеты вели эксперты на основе ущерба, которые был нанесен экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу мэрии города, - сообщил в ходе пресс-конференции в четверг, 14 января, мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.По предварительным оценкам в мэрии из-за снегопада были уничтожены или пострадали 150 тысяч насаждений, если не учитывать парки. Зданиям был нанесен ущерб на 29,75 миллиона евро.Мэр столицы призвал власти Испании как можно скорее объявить Мадрид зоной катастрофы. Это позволит получить дополнительное финансирование из государственного бюджета на устранение последствий снегопада.Напомним, сильнейший за последние несколько лет снегопад практический полностью парализовал Мадрид в начале января. Уровень погодной опасности в испанской столице и других городах страны повышен до самого высокого - красного.