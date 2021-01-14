Специалисты Федеральной налоговой службы сообщили, что жители России имеют свыше 700 тысяч финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 триллионов рублей. Об этом на Гайдаровском форуме в четверг, 14 января, сообщил замруководителя службы Дмитрий Вольвач.- Мы видим, что база у нас устойчивая - где-то россияне располагают в целом по миру в периметре, которые покрыт системой автоматического обмена финансовой информацией. Где-то более 700 тысяч счетов – это 400 тысяч налоговых резидентов - юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах оценили примерно в 13 триллионов рублей, - рассказал замглавы ФНС.Он объяснил, что часть данные о счетах россиян специалисты ведомства получили в рамках международного обмена финансовой информацией, о другой части служба узнала из отчетов самих налогоплательщиков – граждан России. При этом доля выявляемых ФНС несоответствий в налоговых документах очень невелика по сравнению с тем объемом активов и количеством счетов, которые поступают от зарубежных партнеров.