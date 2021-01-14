Поставки подсолнечного масла и сахара во все торговые сети России осуществляются в соответствии с соглашениями, подписанными между производителями и ритейлерами. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России в четверг, 14 января.Специалисты ведомства не зафиксировали перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей. По данным министерства, к соглашениям о стабилизации цен присоединились предприятия, занимающие более 90 процентов рынка масла и почти сто процентов рынка сахара.- Производители в полном объеме выполняют все обязательства, цены на подсолнечное масло приведены в соответствие с договорами. В дополнение к соглашению они взяли на себя обязательства по сохранению в неизменном виде оптовых цен, которые находились ниже 95 рублей, - рассказал глава Масложирового союза Михаил Мальцев.Председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин отметил, что ситуация на рынке сахара в России также остается стабильной: сбоев в поставках и дефицита продукции в стране нет.Ранее службе Ассоциация компаний розничной торговли заявила, что в российских крупнейших торговых сетях остаются на высоком уровне запасы сахара, подсолнечного масла и остальных социальных товаров.Кроме того, торговые сети не обращались в Министерство промышленности и торговли с жалобами о трудностях в закупках данных видов продукции.