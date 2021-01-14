Популярная певица Леди Гага выступит на инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Она исполнит гимн страны после того, как глава государства будет приведен к присяге.Помимо Леди Гаги на церемонии выступит не менее известная певица Дженнифер Лопес. Обе исполнительницы ранее поддерживали Байдена. Гага выступала на мероприятии в его поддержку практически накануне выборов в США.Кроме того, в телепередаче, посвященной церемонии появятся актер и певец Джастин Тимберлейк, музыкант Бон Джови, актриса Деми Ловато, а также другие друзья и сторонники Байдена, пишет телеканал ABC.- Мы очень рады представить список участников 59-й церемонии инаугурации. Эти люди представляют собой все разнообразие нашей великой нации, - подчеркнул представитель инаугурационного комитета Тони Аллен.Напомним, инаугурация Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис состоится 20 января на ступенях Капитолия. Нынешний президент США Дональд Трамп на ней присутствовать не намерен.