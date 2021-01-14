В Норвегии 23 человека умерли после прививки вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции. Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом. Об этом в четверг, 14 января, сообщило агентство лекарственных средств Норвегии.- Эти случаи не вызывают сильной тревоги, поскольку очевидно, что вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пожилых пациентах с ослабленной иммунной системой, - заявил председатель агентства Стейнар Мадсен.Норвежский Институт национального здравоохранения во избежание подобных инцидентов в дальнейшем изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, которые страдают серьезными заболеваниями. Отмечается, что обычные побочные действия вакцины могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей болезней, что и стала причиной смерти.Вакцинация от коронавирусной инфекции в Норвегии препаратом Pfizer и BioNTech стартовала 27 декабря минувшего года. Первыми в стране прививки получили постояльцы домов престарелых в Осло. В настоящее время в стране вакцинировали 25 тысяч человек.Росздравнадзор заявил, что применять вакцину Pfizer до регистрации в России запрещено. Препарат также запрещён для ввоза в страну.