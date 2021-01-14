В 2024 году в России появится новое поколение легендарных внедорожников Lada Niva. Его создадут на платформе альянса Renault-Nissan, говорится в сообщении на официальном сайте «АвтоВАЗа» в четверг, 14 января.- В рамках накануне объявленной стратегии Groupe Renault — Renaulution — «АвтоВАЗ» вносит свою эффективную бизнес-модель и конкурентные преимущества в бизнес-подразделение Dacia-Lada. Запуск нового поколения внедорожников Lada Niva ознаменует крайне важную для Lada веху в РФ и откроет новые горизонты для бренда, - приводятся слова генерального директора российской компании Ива Каракатзаниса.Новый внедорожник выпустят в двух версиях: с компактной и удлиненной колесной базой. Автомобиль будет базироваться на платформе CMF-B. Отмечается, что новую Lada Niva будут предлагать и за пределами российского рынка.Как ранее писал сайт Kp.ru, накануне «АвтоВАЗ» вернул внедорожнику Lada 4x4 прежнее название Niva. Модель теперь носит имя Lada Niva Legend.