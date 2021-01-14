Изображение 18-летней экологической активистки Греты Тунберг появилось на первых в 2021 году марках Швеции. Марка входит в коллекцию «Ценная природа», посвящённую окружающей среде и экологическим вопросам.Рисунок для марки выполнен Хеннингом Тролльбеком. На нем Грета в желтом плаще стоит на скале на фоне голубого неба с разноцветными облаками и смотрит на ласточек.- Изображения на наших марках должны отражать современные проблемы. В наше время очень актуальна экологическая проблема, которая широко освещена не в последнюю очередь благодаря усилиям Греты Тунберг, - говорится в сообщении почтовой компании Postnord.Кроме изображения экоактивистки на новых марках использовали мотивы флоры и фауны шведской природы. В продаже марки появились в четверг, 14 января. Цена составляет 12 крон, то есть примерно 1,4 доллара за штуку.Юная Грета Тунберг заявила о себе пару лет назад, проводя пикеты у здания парламента Швеции: она говорила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут выполнять соглашение по климату. Молодая экоактивистка была выдвинута на Нобелевскую премию мира, а также стала обладателем звания «Человек года» по версии Time.