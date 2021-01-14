В последнюю неделю в Московский регион нахлынули сильные морозы.- Сейчас высота сугробов в Москве составляет 34 сантиметра, в Подмосковье местами до 35-38. Но это столько сугробов, сколько должно быть аж к февралю. Поэтому мы уже идем с опережением графика. И, конечно, температурный режим сейчас, как минимум, уже на 7 градусов ниже климатической нормы, - рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".Причем в ближайшие дни морозы будут только крепчать. В пятницу, 15 января, температура опустится до -19-21 градусов в Москве и до -18-23 в Подмосковье. А в начале следующей недели мы вовсе доберемся до -20-25.Тем не менее, ближе к Крещению 19 января, природа над над немного сжалится.- В крещенскую ночь ожидается натекание облачности с приближением циклонического вихря. Поэтому пасмурно, небольшой снежок локальный. Это облачное покрывало будет оберегать от чрезмерного выхолаживания, - уточнил Тишковец.Но температуры все равно останутся низкими.