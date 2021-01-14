Российская столица сможет вернуться к обычной жизни уже в мае текущего года, если местные жители будут прививаться от коронавирусной инфекции. Решение об ослаблении или продлении ограничений в Москве будет приниматься на следующей неделе в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией в городе. Об этом в четверг, 14 января, сообщил московский мэр Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».- На следующей неделе мы уже с открытыми глазами примем другие решения - либо ослабим ряд ограничений, либо их продлим. Это будет зависеть от того, как ситуация с коронавирусом будет развиваться, - отметил градоначальник.Сергей Собянин отметил, что на сегодняшний день от коронавируса вакцинировались уже около 140 тысяч человек. По его словам, запись приблизилась к 22-24 тысячам, количество желающих записаться практически удвоилось.- Мой прогноз – к обычной жизни мы вернемся в мае. Я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. В конце января – в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику. Но в предыдущий период времени у нас на какой-то период уже снизилась заболеваемость, потом опять вверх поползла. Так не должно быть. Чтобы этого не произошло, все равно нам потребуется массовая прививочная кампания, - подчеркнул московский мэр.Он добавил, что возвращение к нормальной жизни будет во многом зависеть от того, как активно будут граждане прививаться от коронавируса.