Турецкий президент Тайип Эрдоган в четвер, 14 января, сделал прививку первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции в городской больнице Анкары. Об этом сегодня сообщается издание Anadolu.В своем официальном Telegram-канале Эрдоган подтвердил, что вакцинировался от заболевания.- В рамках нашей успешной программы вакцинации медицинские работники получили первую дозу вакцины. Мне тоже сделали прививку. Надеемся, что мы сможет вакцинировать всех наших граждан в кратчайшие сроки. Удачи, - написал турецкий лидер.Президенты страны вели первую дозу вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac. Ей накануне привился и министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.В четверг Турция приступила к первому этапу массовой вакцинации населения от коронавируса. На этом этапе прививку получат медработники и лица старше 65 лет.