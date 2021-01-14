Эксперты по IT-безопасности компании Check Point назвали опасные мобильные приложения, которые следует как можно скорее удалить со своего смартфона. Об этом в четверг, 14 января, пишет издание Forbes.В списке опасных приложений специалисты привели два наименования каждой программы: первое можно увидеть в меню телефона под ярлыком, второе отображается в свойствах приложения. Данные программы могут быть носителями нового вредоносного трояна, который называется Rogue.Троян Rogue может захватить устройство и украсть с него личные данные пользователя, его сообщения, фотографии и информацию о местоположении. Троян способен отправлять смс-сообщения и самовольно осуществлять звонки с телефона, записывать звук, создавать снимки экрана, отслеживать местоположение, удалять файлы или устанавливать их.Программа маскируется под администратора устройства в качестве стандартного сервиса Google. Если владелец смартфона попытается ограничить доступ программы к своим данным, то на экране телефона может появиться предупреждение: «Вы действительно хотите стереть все данные?».Помимо удаления перечисленных программ, эксперты также посоветовали установить на телефон надежный антивирус и просканировать устройство.Список приложений, которые лучше удалить со смартфона:AppleProtect, [se.spitfire.appleprotect.it]Axgle, [com.absolutelycold.axgle]Buzz, [org.thoughtcrime.securesms]Google Play Service, [com.demo.testinh]Idea Security, [com.demo.testing]SecurIt, [se.joscarsson.privify.spitfire]SecurIt, [sc.phoenix.securit]Service, [com.demo.testing]Settings, [com.demo.testing]Settings, [com.hawkshawspy]Settings, [com.services.deamon]Wallpaper girls, [com.demo.testing]Wifi Pasword Cracker, [com.services.deamon]