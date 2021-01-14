Директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан считает, что наступивший 2021-й будет еще тяжелее, чем 2020-й. По его словам, за последние две недели заболеваемость в мире вновь достигла пика.Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН и профессор Университета Ратгерса (США) Константин Северинов объяснил, так ли все пессимистично на самом деле.- Коронавирус, как и любая другая вирусная инфекция, будет распространяться до тех пор, пока не будет приобретен коллективный иммунитет. А до коллективного иммунитета еще очень далеко, - рассказал эксперт в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".В целом Северинов считает, что какие-либо прогнозы в случае COVID-19 - дело неблагодарное.- То, что сейчас в нашей стране есть некоторое замедление, вовсе не означает, что в других странах, например, в Англии и в США, есть такое же замедление. Кроме того, у нас уже было замедление летом, в итоге, была вторая волна, которая была практически катастрофическая, - заключил эксперт.Но есть и другое мнение. Например, Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, считает, что 2021 год безусловно пройдет под знаком пандемии, но в целом ситуация станет более управляемой.