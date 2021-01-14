Российской и украинской сторонам следует договариваться по вопросу Крыма, чтобы разрешить все противоречия между двумя государствами. Об этом в четверг, 14 января, заявил первый украинский президент Леонид Кравчук в интервью НСН.По мнению бывшего главы государства, прийти к урегулированию конфликтов и проблем можно через переговоры и компромиссы. Так, по словам Кравчука, Украина не хотела бы «искусственно создавать какие-то сложности» по вопросу с поставкой воды на полуостров. Хотя именно Киев перекрыл крымчанам доступ к воде. Кравчук также отметил, что уже семь лет не удается достичь решения конфликта в Донбассе.- Не утверждаю, что Украина идеально права во всем, но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Киеву никакие договоренности неосуществимы – это дорога в глухой угол, - отметил первые президент Незалежной.По его мнению, мировое сообщество не считает воссоединение Крыма с Россией добровольным. Кравчук призвал Москву «ответить за это».Напомним, что Крым стал регионом Российской Федерации после проведенного там в марте 2014 года референдума. 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Тем временем Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.