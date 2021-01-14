Использование средств индивидуальной защиты, в том числе лицевых масок, во время пандемии коронавируса необходимо и для привитых от заболевания, и переболевших им. Об этом в интервью агентству ТАСС в четверг, 14 января, сообщил гендиректор центра имени Чумакова Российской академии наук, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.- Пока что нельзя исключать, что привитый или переболевший человек может являться переносчиком вируса и представлять опасность для окружающих, сам того не понимая. Для страховки правильно носить маску для тех, кто поставил себе вакцину. Роспотребнадзора жесткие рекомендации по поводу использования средств защиты во время эпидемии. И их никто не отменял, - подчеркнул эксперт.Ранее заместитель главы российского Минздрава Павел Пугачев заявил, что вероятность заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации от заболевания минимальна, вакцина работает хорошо.ПО ТЕМЕМожно ли заразиться коронавирусом повторно, если у вас есть антитела, и кто рискует больше всехПочему заболеть ковидом можно даже при высоком уровне антител, kp.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности)