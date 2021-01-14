Доступ к аккаунту российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в социальной сети Twitter был ограничен. В настоящее время специалисты изучают причины блокировки, сообщили в ходе беседы с журналистами в четверг, 14 января, представители Российского фонда прямых инвестиций.- Учетная запись @spitnikvaccine была ограничена. Мы разбираемся в причинах произошедшего. Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины и договорились о проведении совместных исследований,- говорится в сообщении фонда.РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи.При посещении страницы «Спутник V» в Twitter у пользователей появляется сообщение «Действие этой учетной записи временно ограничено. Вы видите это предупреждение, поскольку от имени этой учетной записи выполнялись необычные действия».