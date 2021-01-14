Один из создателей приложения COVID Symptom Study, ученый Тим Спектор рассказал о двух необычных и достаточно редких симптомах заражения коронавирусной инфекцией, на которые следует обратить внимание пациентам. Об этом в четверг, 14 января, пишет издание Express.Среди необычных признаков заболевания Тим Спектор выделил язвочки в полости рта и так называемый «ковидный язык», который проявляется в виде светлых пятен на языке.Сами по себе данные симптомы не представляют опасности для организма и, как правило, наблюдаются в течение пары дней, однако в условиях активного распространения коронавирусной инфекции следует обращать на них внимание: эти признаки могут свидетельствовать о заражении.Ученые отметил также, что примерно 20 процентов зараженных не испытывают распространенных «классических» симптомов коронавируса, однако у них наблюдаются более редкие признаки заболевания, например, сыпь на коже.Ранее глава центра имени Чумакова сообщил, что использование масок во время пандемии коронавируса необходимо и для привитых от заболевания, и переболевших им.