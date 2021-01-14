Twitter снял ограничение на доступ к аккаунту российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом вечером в четверг, 14 января, следует из данных социальной сети.Напомним, ранее представители Российского фонда прямых инвестиций сообщили журналистам, что социальная сеть Twitter заблокировала официальный аккаунт российского препарата - учетную запись @spitnikvaccine - по неизвестным причинам. После этого РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи, отметив, что через нее открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает.При посещении страницы у пользователей появлялось сообщение «Действие этой учетной записи временно ограничено. Вы видите это предупреждение, поскольку от имени этой учетной записи выполнялись необычные действия». Причины ограничения доступа к аккаунту представители Twitter так и не объяснили.