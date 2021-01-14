Американское министерство торговли выпустило распоряжение об обеспечении безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий, в котором объявило Россию, Венесуэлу, Иран, Китай, Кубу и КНР противниками в данной сфере. Об этом в четверг, 14 января, говорится в заявлении ведомства.- Документ обеспечивает устойчивость и доверие поставок таких технологий и в целях этого правила определяет шесть иностранных правительств или частных иностранных лиц в качестве противников: Китай, Россия, Иран, КНДР, Кубу и венесуэльский политик Николас Мадуро, - говорится в тексте распространенного заявления.Министр торговли Соединенных Штатов полагает, что такие шаги смогут защитить американских граждан и представителей бизнеса от действий со стороны противников, которые могут якобы подорвать конфиденциальность и целостность личной информации и данных. В силу распоряжение вступит через 60 дней после опубликования.Надо отметить, что российская сторона неоднократно предлагала Штатам США наладить диалог в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий. Власти России неоднократно отвергали бездоказательные утверждения США, в том числе высказывания о якобы имевшей место вредоносной деятельности российских структур в интернете.