Ученые предупредили, что в течение ближайших 20-30 лет глобальная температура на Земле достигнет критических значений, при которых у растений начнет снижаться эффективность фотосинтеза. Это может привести к резкому уменьшению способности биосферы поглощать избыток углерода и поспособствует катастрофическим изменениям климата на планете. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.Способность растения через процесс фотосинтеза поглощать углерод помогает смягчить влияние антропогенных выбросов на климат, но у фотосинтеза есть оптимальный температурный диапазон. За пределами данной температуры его эффективность снижается.Так, для некоторых растений пик поглощения углерода достигается при 18 градусах по Цельсию, для других – при 28 градусах. Прохождение этого порога уже наблюдалось во многих биомах в разных уголках планетыВ настоящее время превышение температурного порога наблюдается только у 10% биосферы, но через несколько лет под ударом могут оказаться тропические леса в Амазонии и Юго-Восточной Азии и тайга на территории России и Канады, которые представляют собой самые богатые углеродом биомы Земли.Ранее эксперты по климату предупреждали, что с 2020 года на Земле началась пятилетка рекордной жары.