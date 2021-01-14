В четверг, 14 января, на 72-м году жизни умер Борис Грачевский – создатель и художественный руководитель легендарного детского юмористического киножурнала «Ералаш». Об этом сообщила ТАСС жена знаменитого кинорежиссера Екатерина Белоцерковская.Напомним, как писал сайт kp.ru, Борис Грачевский заразился коронавирусом и некоторое время лечился дома, но перед Новым годом режиссеру любимого несколькими поколениями россиян киножурнала стало хуже, и 27 декабря его положили в больницу, а через два дня состояние больного резко ухудшилось, его перевели в реанимацию.Друзья и родные рассказывали, что врачи оценивают состояние своего известного пациента как «стабильно тяжелое», вирусная пневмония дала осложнения. Сообщалось, что у него поражено более 75% легких.В Рождество стало известно, что Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в состояние медикаментозной комы.Борис Грачевский женился на Екатерине Белоцерковской четыре года назад, в апреле прошлого года у них родился сын Филипп. От предыдущих браков у режиссера есть ещё сын и две дочери.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Лёгкие поражены на 75 процентов»: Друзья рассказали о тяжёлом состоянии Бориса ГрачевскогоНакануне Нового года стало известно о госпитализации Бориса Грачевского. У 71-летнего основателя детского киножурнала «Ералаш» обнаружили коронавирус, который режиссёр поначалу лечил в домашних условиях. Однако перед новым Новым годом Грачевскому стало плохо, Бориса Юрьевича госпитализировали (подробности).Молодая жена показала последнее фото умершего Бориса ГрачевскогоВсе дни с момента госпитализации артиста Екатерина Белоцерковская молилась и просила у поклонников поддержки (подробности).