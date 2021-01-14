Владимир Винокур шокирован смертью художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского. Он узнал о трагичном событии вечером 14 января, спустя час после того, как врачи констатировали смерть.- Я поражен, потому что Боря — энергичный человек, человек, который принес много радости детям, - говорит Владимир Винокур в беседе с Пятым каналом.Борис Грачевский умер в больнице, куда попал перед Новым годом с коронавирусом. Его молодая супруга, которая всего 9 месяцев назад подарила режиссеру сына, писала в Instagram: «Mы многое пережили, переживем и это».К сожалению, ее словам не суждено было сбыться. Несколько раз врачи вводили Грачевского в медикаментозную кому, чтобы облегчить организму борьбу с вирусом. Накануне смерти Грачевский приходил в себя и даже просил принести ему домашнего компота из брусники.Но утром 14 января ситуация ухудшилась. Пациента снова вернули в состояние сна, откуда он уже не вышел.- Он очень добрый человек. Для меня это, конечно, большой удар. Большая потеря, — сказал Владимир Винокур.