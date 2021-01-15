Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони после известия о том, что он попал в больницу, успокоил всех переживавших за него людей, сообщив, что с ним все в порядке: врачи просто решили перестраховаться.«Спешу всех успокоить, с моим здоровьем все в порядке. Госпитализация нужна была только для того, чтобы провести рутинные обследования, которые продиктованы соображениями предосторожности моего лечащего врача», - написал 84-летний итальянский политик на своей странице в Facebook.Экс-премьер добавил, что продолжает работать даже в больничной палате и находится «в постоянном контакте со своими сотрудниками».Напомним, как писал сайт kp.ru, лидер партии «Вперед, Италия» накануне был госпитализирован в Монако из-за проблем с сердцем. Сильвио Берлускони находился на своей вилле под Ниццей.