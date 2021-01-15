Действующий президент США Дональд Трамп, которому уже через неделю придется уступить Овальный кабинет демократу Джозефу Байдену, напомнил о своих заслугах на президентском посту и заявил, что всегда будет «стремиться остановить бесконечные войны».В опубликованном Белым домом письменном заявлении республиканца, в частности, говорится, что в итоге его четырехлетнего правления на сегодняшний день присутствие американских войск в Афганистане «находится на минимальном уровне за последние 19 лет», до «низшей точки за многие годы» сократилось также военное присутствие Штатов в Ираке и Сирии.«Я всегда буду стремиться остановить бесконечные войны», - подчеркнул он.Уходящий глава государства подчеркнул, что для него было «было большой честью восстановить вооруженные силы США», а также «поддерживать наших храбрых мужчин и женщин в военной форме».«2,5 триллиона долларов инвестировано, в том числе в прекрасное новое оборудование, произведенное в США», - напомнил он.Как писал сайт kp.ru, накануне Палата представителей конгресса одобрила резолюцию о досрочном отстранении американского лидера от власти, но Трамп останется на президентском посту до завершения срока полномочий, поскольку сенат не успеет завершить процедуру импичмента до 20 января – дня инаугурации Джозефа Байдена.